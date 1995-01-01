Займ под залог ПТС Астрахань

Основная разница в отсутствии ограничения на управление автомобилем. Автоломбард не забирает Ваш авто к себе на стоянку, пользуйтесь, не ограничивайте себя в удобстве. Единственное, что Вы не сможете сделать, это продать автомобиль, так как он останется в залоге автоломбарда до тех пор, пока не будет погашена вся сумма долга. Других отличий займа под ПТС машины в Астрахани от кредита под авто попросту нет.