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Займ под залог ПТС Астрахань

  • Сумма займа от 30 000 ₽ до 15 000 000 ₽
  • Срок займа от 1 месяца до 3 лет
  • Ставка от 2% в месяц
  • Без комиссий и поручителей
  • Авто остается у Вас
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Полные условия займа

Полные условия займа

  • Сумма займа: от 30 000 до 15 000 000 рублей.
  • Срок займа: от 1 до 36 месяцев.
  • Процентная ставка: от 2% до 3,3% в месяц.
  • Максимальная сумма займа: до 95% от рыночной стоимости автомобиля.
  • Без дополнительных комиссий и справок.
  • Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом; проценты оплачиваются только за фактический срок займа.
  • В случае неуплаты, пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
  • Пример расчета — Сумма займа: 1 000 000 ₽. Срок займа: 12 месяцев. Ставка 2% в месяц (24% годовых). Ежемесячный платеж: 94 560 ₽. Итого к возврату: 1 134 715 ₽.

Преимущества получения кредита под залог ПТС в Астрахани

Выгодные условия для клиентов автоломбарда
Сумма до 95% стоимости автомобиля
Вы можете получить займ на максимальную сумму от рыночной стоимости транспорта.
Автомобиль остается у Вас
После получения займа вы продолжаете пользоваться автомобилем.
Одобрение и под старые автомобили
Получите займ под отечественный или иностранный автомобиль от 1995 года выпуска.
По 3 документам
Вы можете получить деньги по паспорту РФ, ПТС и СТС.
Без дополнительных комиссий и справок
Прозрачные условия займа без лишних комиссий и скрытых платежей.
Кредитная история не имеет значения
Вы можете получить одобрение кредита даже с просрочками и без справок о доходах.
Без переоформления автомобиля
После выдачи займа автомобиль остается у вас в пользовании и собственности.
Без штрафов за досрочное погашение
Вы не будете платить никаких дополнительных процентов при досрочном погашении займа.

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    Получите кредит под залог авто в Астрахани

    Требования для выдачи денег под залог ПТС
    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 70 лет
    • Трудоустройство не требуется
    • Кредитная история не имеет значения
    • Справка о подтверждении дохода (2-НДФЛ) не требуется
    • Авто в исправном техническом состоянии
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Не находится в залоге
    • Возраст авто не более 25 лет
    • Оригинал ПТС не требуется, возможен дубликат
    • Паспорт гражданина РФ.
    • Паспорт технического средства (ПТС).
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
    К заемщику
    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 70 лет
    • Трудоустройство не требуется
    • Кредитная история не имеет значения
    • Справка о подтверждении дохода (2-НДФЛ) не требуется
    К автомобилю
    • Авто в исправном техническом состоянии
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Не находится в залоге
    • Возраст авто не более 25 лет
    • Оригинал ПТС не требуется, возможен дубликат
    К документам
    • Паспорт гражданина РФ.
    • Паспорт технического средства (ПТС).
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

    Быстро взять займ под залог ПТС возможно, предоставив офис менеджеру или выездному оценщику всего 3 оригинала обязательных для выдачи займа документов: Паспорт гражданина Российской Федерации, ПТС и Свидетельство постановки ТС на государственный учет (СТС). Наши компании-партнеры кредитуют под залог грузовой техники и спецтехники, мотоциклов и коммерческого транспорта. Кредит под залог авто в Астрахани будет гарантированно выдан, если Вы удовлетворяете вышеприведённым требованиям к заемщику. Самое главное для гарантированного получения займа кредита онлайн предоставить исключительно достоверные сведения, так Вы получите необходимые деньги уже сегодня.

    Вопросы про услуги по займу денег под залог авто в Астрахани

    Ответы на популярные вопросы
    Чем займ под авто отличается от займа под залог ПТС?
    1 answers

    Отличие займа под залог ПТС от автоломбардного

    Основная разница в отсутствии ограничения на управление автомобилем. Автоломбард не забирает Ваш авто к себе на стоянку, пользуйтесь, не ограничивайте себя в удобстве. Единственное, что Вы не сможете сделать, это продать автомобиль, так как он останется в залоге автоломбарда до тех пор, пока не будет погашена вся сумма долга. Других отличий займа под ПТС машины в Астрахани от кредита под авто попросту нет.
    Какие доступны сроки и ставки на займы под авто ПТС в Астрахани?
    1 answers

    Максимальный срок пользования займа и оценочная стоимость

    Условия займа предполагают выдачу денежных средств максимальным сроком от 1 до 3 лет. Утвержденный срок будет зависеть от текущего состояния автомобиля и от возраста ТС с момента выпуска производителем / покупки первым владельцем. Сумма, выдающаяся Вам на руки, или перечисляемая на электронный / банковский счет составляет до 90% оценочной стоимости, но до 15 000 000 рублей. Срок займа под ПТС в Астрахани для нетривиальной техники может быть изменен в индивидуальном порядке. Проценты по займу кредиту будут зависеть от максимального срока выдачи и типа платежа. Возможный диапазон: от 20% до 60% годовых
    Можно ли погасить задолженность по займу кредиту досрочно?
    1 answers

    Возможность досрочного погашения полученного займа под залог авто

    По договору залога и кредитного займа проценты удерживаются каждый месяц. В случае, если вы захотите досрочно погасить всю сумму долга, то вам потребуется дополнительно оплатить только сумму процентов за последний месяц, никаких штрафов и пеней не предусмотрено. Появились деньги – пожалуйста, гасите досрочно, договор залога на авто сразу будет расторгнут.
    Доступен ли круглосуточный займ под ПТС в Астрахани?
    1 answers

    Круглосуточное оформление денежного займа под ПТС авто

    Заявку на кредит под залог авто в Астрахани можно подать через наш онлайн сервис 24 часа в сутки без выходных, но все документы для получения займа кредита в офисе автоломбарда или у выездного оценщика смогут быть оформлены только с 9:00 до 21:00 круглосуточно. Сам процесс от осмотра до выдачи наличности займет не больше часа времени. Филиалы, выдающие займы под ПТС в Астрахани представлены на карте
    Можно ли получить денежные средства имея генеральную доверенность на авто?
    1 answers

    Генеральная доверенность при получении кредитных займов под залог ПТС

    Для получения займа в Астрахани необходимо быть собственником ТС. Все другие варианты не позволят Вам получить кредитные займы под залог ПТС авто, мотоцикла, коммерческой и специальной техники, даже если собственник автомобиля будет присутствовать при заключении договора.
    Реально ли оформить займ кредит с плохой кредитной историей?
    1 answers

    Одобрение займа с плохой кредитной историей

    Ваша долговая история не влияет на залоговую выдачу денег под имущество, и Вы сможете взять денежные средства даже с самой «черной» историей выплат по кредитам.
    Как выглядит вся процедура оформления займа под авто ПТС?
    1 answers

    Полная процедура получения кредита под ПТС в Астрахани

    • Вы оставляете онлайн заявку на займ под залог ПТС автомобиля на сайте или по телефону в Астрахани.
    • Высылаете нам сканы или фото оригиналов ПТС, СТС и гражданского паспорта РФ / привозите их в офис компании-партнера  / отдаете специалисту оценщику лицензированного автоломбарда.
    • Получаете оперативное отклонение/ одобрение займа под залог авто ПТС и расчет суммы займа с графиком платежей.
    • Подписываете договор и выбираете удобный Вам способ предоставления займа под залог паспорта авто (наличными, на карту, на электронный кошелек).
    • Получаете займ кредит онлайн переводом или наличными.
    • Распоряжаетесь деньгами на свое личное усмотрение.
     

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