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Деньги под залог ПТС авто в Новосибирске

  • Сумма займа от 30 000 ₽ до 15 000 000 ₽
  • Срок займа от 1 месяца до 3 лет
  • Ставка от 2% в месяц
  • Без комиссий и поручителей
  • Авто остается у Вас
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Автоломбард под ПТС всех типов в Новосибирске

Получите деньги под залог ПТС любого транспорта
Легковые автомобили
Отечественные авто, иномаркии
Грузовые автомобили
Газели, тягачи, фуры
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Туристические, маршрутные, специальные

Получите займ под залог ПТС на выгодных условиях в автоломбарде в Новосибирске, который выдает деньги без выходных автовладельцам с любой кредитной историей сразу в день обращения. Чтобы получить наличные деньги под залог автомобиля от Вас требуется предоставление всего трех необходимых документов: розовой ламинированной карточки регистрации транспортного средства (СТС), зеленой книжки с записями данных о автомобиле и текущем владельце (ПТС), обычного паспорта гражданина Российской Федерации. Наши партнеры работают без справок, поручителей, долгих и нудных согласований в офисах.

Взять деньги без справок и поручителей, без посещения офиса ломбарда, Вы сможете прямо сейчас.

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Полные условия займа

Полные условия займа

  • Сумма займа: от 30 000 до 15 000 000 рублей.
  • Срок займа: от 1 до 36 месяцев.
  • Процентная ставка: от 2% до 3,3% в месяц.
  • Максимальная сумма займа: до 95% от рыночной стоимости автомобиля.
  • Без дополнительных комиссий и справок.
  • Возможно досрочное погашение без штрафов в любой день пользования займом; проценты оплачиваются только за фактический срок займа.
  • В случае неуплаты, пеня при просрочке составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день.
  • Пример расчета — Сумма займа: 1 000 000 ₽. Срок займа: 12 месяцев. Ставка 2% в месяц (24% годовых). Ежемесячный платеж: 94 560 ₽. Итого к возврату: 1 134 715 ₽.

Преимущества получения кредита под залог ПТС в Новосибирске

Выгодные условия для клиентов автоломбарда
Сумма до 95% стоимости автомобиля
Вы можете получить займ на максимальную сумму от рыночной стоимости транспорта.
Автомобиль остается у Вас
После получения займа вы продолжаете пользоваться автомобилем.
Одобрение и под старые автомобили
Получите займ под отечественный или иностранный автомобиль от 1995 года выпуска.
По 3 документам
Вы можете получить деньги по паспорту РФ, ПТС и СТС.
Без дополнительных комиссий и справок
Прозрачные условия займа без лишних комиссий и скрытых платежей.
Кредитная история не имеет значения
Вы можете получить одобрение кредита даже с просрочками и без справок о доходах.
Без переоформления автомобиля
После выдачи займа автомобиль остается у вас в пользовании и собственности.
Без штрафов за досрочное погашение
Вы не будете платить никаких дополнительных процентов при досрочном погашении займа.

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    Ваша ставка: 3% в месяц
    Даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.

    Получите кредит под залог авто в Новосибирске

    Требования для выдачи денег под залог ПТС
    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 70 лет
    • Трудоустройство не требуется
    • Кредитная история не имеет значения
    • Справка о подтверждении дохода (2-НДФЛ) не требуется
    • Авто в исправном техническом состоянии
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Не находится в залоге
    • Возраст авто не более 25 лет
    • Оригинал ПТС не требуется, возможен дубликат
    • Паспорт гражданина РФ.
    • Паспорт технического средства (ПТС).
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).
    К заемщику
    • Гражданство РФ
    • Возраст от 18 до 70 лет
    • Трудоустройство не требуется
    • Кредитная история не имеет значения
    • Справка о подтверждении дохода (2-НДФЛ) не требуется
    К автомобилю
    • Авто в исправном техническом состоянии
    • Состоит на учете в ГИБДД
    • Не находится в залоге
    • Возраст авто не более 25 лет
    • Оригинал ПТС не требуется, возможен дубликат
    К документам
    • Паспорт гражданина РФ.
    • Паспорт технического средства (ПТС).
    • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

    Вы можете взять деньги под залог авто ПТС в автоломбарде в Новосибирске, имея в своем личном пользовании любое транспортное средство или спецтехнику, в том числе катер, гидроцикл или другое плавстредство, не старше 7 – 15 лет для отечественного автопрома и иномарок соответственно. Деньги в долг под залог ПТС авто выдаются только россиянам с пропиской в РФ, достигшим возраста 21 год. Получить деньги под автомобильный ПТС в Новосибирске Вы сможете как наличными, так и электронным переводом на дебетовую карту физического лица или электронный кошелек.

    Ответы на вопросы про работу автоломбардов в Новосибирске

    Ответы на популярные вопросы
    Как получить быстрые деньги под залог авто в Новосибирске?
    1 answers

    Как получить деньги под залог ПТС в автоломбарде в Новосибирске

    Процесс получения очень быстр и состоит из 4 простых действий.
    • Отправление заявки через формы на сайте или при телефонном звонке менеджеру для уточнения всех деталей получения денежных средств.
    • Проверка оригиналов трех необходимых документов и оценка стоимости автомобиля в офисе или на выезде специалистом лицензированного автоломбарда.
    • Подписание договора залога с автоломбардом под залог ПТС происходит в офисе компании-партнера или в любом удобном для Вас месте.
    • Теперь деньги можно забрать наличными или получить электронный переводом.
    Внимание: При необходимости, специалисты автоломбардов выезжают к клиенту в любую точку в Новосибирске и области
    Какие требования автоломбардов, выдающих деньги под залог ПТС в Новосибирске и области?
    1 answers
    Автоломбард под ПТС в Новосибирске с деньгами под очень низкий процент

    Кому дают кредитные деньги под залог ПТС авто в Новосибирске

    Требования к заемщику, автомобилю, автобусу, коммерческой или специальной технике очень простые.

    • Клиент должен быть гражданином РФ в возрасте старше 21 и моложе 80;
    • ТС должно находиться в непосредственной собственности заемщика денег;
    • Автомобиль не должен быть в залоге и иметь обременений;
    • Заемные деньги под залог ПТС автомобиля в Новосибирске доступны для техники не старше 15 лет, поставленной на учет в ГИБДД.

    Услуги автоломбарда оказываются круглосуточно?
    1 answers
    Круглосуточный автоломбард в Новосибирске под залог ПТС с правом пользования и с низким процентом

    Круглосуточный надежный автоломбард в Новосибирске

    Для автовладельцев из Новосибирска автоломбарды-партнеры работают круглосуточно с одним ограничением, – выезд специалиста оценщика и подписание договора производится только с 9:00 до 21:00 без выходных и праздников. Оставить заявку на получение и выслать сканы документов, Вы можете без ограничения по времени.

    Могу ли я пользоваться автомобилем?
    1 answers

    Пользуйтесь автомобилем без ограничений

    Залоговый договор не предполагает ограничений в праве эксплуатации Вашего автомобиля. Автоломбарды не забираеют ТС или спецтехнику к себе на стоянку, и Вам не придется ограничивать себя в удобстве или лишать дополнительного заработка. Получить деньги в Новосибирске под ПТС и остаться с машиной вполне реально.
    Получу ли я деньги под авто имея генеральную доверенность на автомобиль? 
    1 answers

    Автоломбарды выдают деньги под залог ПТС только собственникам ТС

    За деньгами под ПТС автомобиля следует приезжать только собственнику авто, который указан в паспорте транспортного средства и в свидетельстве о регистрации ТС. Имея на руках генеральную доверенность на распоряжение автомобилем, получить деньги по залоговому займу не получится.

    Деньги под залог ПТС в Новосибирске

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